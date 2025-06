Motociclista morre após perder o controle de direção e bater em poste de luz na Capital

Emerson Patrick dos Santos, de 28 anos, morreu ao perder o controle de direção e colidir contra um poste de luz durante a manhã de sábado (15), no Bairro Jardim Itália, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes policiais foram acionadas para atender o caso, sendo que ao chegar no endereço indicado, o rapaz já havia sido socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o intubou ainda no local antes de o encaminhar em estado grave para a Santa Casa.

Durante perícia técnica no local, foi possível observar que o rapaz colidiu contra o meio fio antes de bater no poste de iluminação pública. Alguns populares, que chegaram logo após o acidente, comentaram que Emerson estaria empinando a moto antes de perder o controle de direção.

No entanto, a mãe do jovem procurou as autoridades contando que o filho estava carregando um motor pequeno na garupa. Porém, durante a viagem, o objeto se soltou e ocasionou o desvio direcional, fazendo Emerson perder o controle e colidir contra o poste.

Ao tentar informações no hospital da Santa Casa, os policiais civis foram informados que o rapaz não havia dado entrada na unidade de saúde. O SAMU então esclareceu que Emerson morreu ainda dentro da viatura, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também