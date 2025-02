Motociclista morre após se chocar contra carro em Dourados

Um acidente envolvendo uma moto e um carro, que se chocaram em um cruzamento, terminou com um homem, identificado como Juliano Pacito Soares, de 32 anos, morto na noite desta sexta-feira (22), em Dourados.

O acidente aconteceu por volta das 23h50, no cruzamento das ruas Mozart Calheiro com Ediberto Celestino de Oliveira, no Jardim Água Boa.

Segundo informações do portal Dourados Agora, Juliano seguia pela Rua Mozart Calheiro quando se chocou contra o veículo, modelo Gol dirigido por Miguel, de 66 anos, que seguia no sentido contrário.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegarem no local, constataram o óbito de Juliano.

As autoridades investigam a causa do acidente.

