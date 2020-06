Motociclista morre após ser arrastado por 100m em rodovia após acidente

Um homem morreu após se envolver em um acidente com uma camionete na manhã desta quinta-feira (11), na MS-376, as cidades de Vicentina e Fátima do Sul.

Segundo o site “Fátima Em Dia”, a vítima seguia de moto sentido a cidade de Vicentina, quando tentou realizar uma conversão à esquerda, neste comento foi colhido pela camionete no meio da pista.

Com o impacto da colisão, a moto foi arrastada pela camionete por cerca de 100 metros. A vítima teria ficado prensada entre capô o para-brisa da camionete.

O socorro chegou a ser acionado, mas quando chegou o motociclista já estava morto. O condutor da camionete não sofreu lesões.

