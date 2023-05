Motociclista morre após ser arrastado por 97 metros em acidente na BR-262, na Capital

O motociclista Bruno Wender de Lima, de 30 anos, morreu na noite desta terça-feira (23), após ser atropelado e arrastado por um carro por cerca de 97 metros na BR-262, próximo ao Núcleo Industrial, em Campo Grande.

O motorista do veículo, Diego Ferreira de Souza, de 32 anos, que estava embriagado, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio simples.

A vítima estava de uniforme, calça jeans azul e botinas, mas com o impacto, os sapatos se perderam. O motociclista apresentava lesões na cabeça, testa e fratura nas duas pernas. O óbito foi constatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Diego estava conduzindo um Peugeot 207 no sentido da rodovia para Corumbá e teria pegado emprestado o carro de um amigo, onde passou a tarde consumindo bebida alcoólica. Em sua versão, ele disse que ao fazer uma ultrapassagem e retornar para a pista, bateu na traseira da motocicleta, uma Shineray, que, segundo ele, estava com os faróis apagados.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e a PRF (Polícia Rodoviária Federal), atuante na ocorrência, ofereceu o teste de bafômetro para Diego e constatou-se teor de 0,5 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme portaria do Inmetro, o valor de 0,46 mg/l.

Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi indiciado pelo crime de homicídio simples.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também