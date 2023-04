Motociclista morre após ser atingida por carro com placas de MS em rodovia de SP

Um Jeep Compass, com placas de Nova Andradina, se envolveu em um acidente com morte na rodovia Raposo Tavares (SP-276), em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, na última quarta-feira (19).

Conforme o G1, a vítima é uma mulher de 27 anos, que estava em uma motocicleta com placa de Presidente Venceslau. Ela seguia pena rodovia quando foi atingida pelo veículo, que era conduzido por um motorista de 51 anos.

Após o acidente, a mulher chegou a ser socorrida e encaminhada até a Santa Casa do município para receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu horas depois de dar entrada na unidade de saúde.

O motorista do Jeep permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou o consumo de bebida alcoólica. A Polícia Científica realizou a perícia para identificar as causas e circunstâncias do acidente. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil do município.

