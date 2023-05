Motociclista morre após ser atingido por carro na MS-164, em Ponta Porã

Domingos Vitório de Oliveira, de 58 anos, morreu durante a noite de domingo (21) após se acidentar na MS-164, em Ponta Porã, região de fronteira com o Paraguai.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima fatal estava em uma Honda Biz e acabou sendo atingido por um Fiat Uno que seguia sentido Ponta Porã a Maracaju, o motorista estava acompanhado de uma mulher de passageira e duas crianças.

Em um determinado momento, Domingos cruzou a rodovia de maneira repentina em uma estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Itamaraty, sendo atingido pelo carro.

Apesar do Corpo de Bombeiros ter ido até o local do acidente, Domingos não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda na rodovia. A passageira do Uno precisou ser socorrida, pois teve um pequeno corte na região da barriga.

Equipes da Polícia Cientifica e da Polícia Civil foram até o local para fazer os principais levantamentos sobre o acidente. O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

