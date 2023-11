Motociclista morre após ser atropelado por caminhonete em Nova Andradina

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao colidir contra uma caminhonete na rotatória em frente o frigorífico JBS, na BR-376, em Nova Andradina, durante a tarde desta segunda-feira (6).

Segundo as informações iniciais, a vítima estava saindo do frigorífico e ao cruzar a pista na rotatória, foi atingida por uma Fiat Strada, que seguida no sentido Nova Andradina a Ivinhema.

O Jornal da Nova informou que o motociclista acabou falecendo antes da chegada do Corpo de Bombeiros ao local.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local, fazendo o controle do trânsito até a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

