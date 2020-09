Motociclista morre após série de colisões no Jardim Campo Nobre

Um jovem identificado como Erick de Oliveira Dolores, 21 anos, morreu na madrugada deste sábado (5), após sofrer um acidente com sua motocicleta na rua Campo Nobre, sentido sul/norte.



Segundo dados policiais, em conjunto com a perícia e com a Polícia Militar de Trânsito, Erick se deslocava pela referida rua no sentido sul/norte, quando bateu na coluna de ferro que segura o toldo da Conveniência Multi Beer que fica na esquina com a rua Campo Verde.



Após bater na coluna, a vítima colidiu contra o muro da residência da esquina do outro lado da rua.



Erick sofreu diversas fraturas e a motocicleta foi encaminhada pela Policia Militar ao pátio do Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul (Detran/MS).

