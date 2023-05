Motociclista morre após sofrer múltiplas fraturas em acidente em Cassilândia

A motociclista Nívea Fernanda Conceição, de 32 anos, morreu durante o último domingo (30), após ser internada em um hospital de Cassilândia - distante a 338 quilômetros de Campo Grande. Ela sofreu um acidente na MS-112 e ficou com múltiplas fraturas pelo corpo.

O caso, embora tenha acontecido no domingo, só foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade nesta segunda-feira (1°).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima teria perdido o controle da motocicleta ao passar possivelmente por um buraco. Nível sofreu diversas fraturas, principalmente no rosto e nos membros superiores.

O corpo foi encaminhado para Paranaíba, onde foi realizada a necropsia. No entanto, o corpo será transladado para Alagoas, onde familiares da vítima moram.

Nívea trabalhava como vendedora em uma loja de cosméticos em Cassilândia.

