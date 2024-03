Murilo Garcia Sorana de Oliveira, de 30 anos, morreu depois de bater a moto que pilotava contra um animal, cair e ser atropelado por um veículo, na BR-163, região da cidade de Itaquiraí.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu durante a noite de terça-feira (12), porém, foi registrado apenas na quarta-feira (13).

É narrado no registro policial que a vítima estava de moto, quando acabou colidindo contra um animal, que não chegou a ser identificado. Por conta da colisão, Murilo caiu no chão, sendo atropelado por um veículo que passava no local do acidente.

No entanto, não consta no registro policial qual seria o automóvel que atingiu a vítima. Depois de ser atropelado, Murilo morreu ainda no local.

A ocorrência foi atendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e registrada, na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

