Motociclista morre depois de bater em lixeira e voar em cerca de arame em Paranaíba

Motociclista, identificado como Wilian Rosa da Silva, de 27 anos, morreu depois de bater a moto em que estava contra uma lixeira e ser arremessado contra uma cerca de arame no Jardim Redentora, em Paranaíba, durante a noite de domingo (7).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava pilotando uma Honda Hornet, com placas de Paranaíba, quando acabou perdendo o controle de direção e colidido contra uma lixeira, sendo arremessado na cerca logo em seguida.

Populares contaram que aos policiais que não chegaram a ver o acidente, ouvindo apenas o barulho causado pela colisão e ao sair na rua viram o motociclista caído ao lado do veículo. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado, socorrendo o homem para a Santa Casa em estado grave.

Os militares informaram que a vítima havia perdido muito sangue, estando com a pressão baixa. Porém, ele acabou não resistindo e faleceu no hospital.

A moto estava com os documentos em dia, ficando no local do acidente travada. Como os familiares não compareceram ao endereço da colisão, as chaves do veículo foram entregues para a médica que recebeu a vítima na unidade hospitalar, sendo ela responsável de entregar o objeto aos parentes.

O caso acabou sendo registrado como morte a esclarecer e acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima, na 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

