Motociclista morre dias após cair de moto em Eldorado

Ele chegou a ser transferido para Dourados, mas não resistiu aos ferimentos

02 dezembro 2025 - 15h51Brenda Assis
Hospital da VidaHospital da Vida   (Google Maps)
O morador de Eldorado Leony Rodrigues de Araújo morreu na madrugada desta terça-feira (2) no Hospital da Vida, em Dourados. Ele estava internado desde sábado (29), quando sofreu um acidente de moto no cruzamento das ruas Ribeirão Preto e Rio Grande do Sul.

Segundo informações do Dourados News, Leony pilotava uma Honda Biz quando caiu e precisou ser levado ao hospital municipal de Eldorado. O estado de saúde dele era considerado grave, o que levou à transferência para Dourados ainda no mesmo dia.

Apesar dos esforços da equipe médica, Leony não apresentou melhora e acabou não resistindo aos ferimentos.

Até o momento, não há detalhes sobre como ocorreu a queda ou se houve participação de outro veículo. A morte do morador mobiliza a comunidade de Eldorado, que já manifestou pesar pelas redes sociais.

