Polícia

Motociclista morre dias após se acidentar na Rua Brilhante

Ele estava internado em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros

25 novembro 2025 - 17h41Brenda Assis     atualizado em 25/11/2025 às 17h43
Hospital da Santa Casa de Campo GrandeHospital da Santa Casa de Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um motociclista, ainda não identificado, morreu dois dias após sofrer um grave acidente na Rua Brilhante, em Campo Grande. Ele estava internado na Santa Casa.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital em estado gravíssimo, já intubado.

Ainda segundo o histórico, ele teve uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado ainda no local do acidente.

No entanto, mesmo com os esforços médicos, a vítima não resistiu aos ferimentos causados no acidente e acabou falecendo. Apesar de estar internado há algum tempo, o homem não teria sido procurado ou identificado até a publicação desta matéria.

Durante o sábado (23), dia do acidente, ele teria colidido a moto contra um carro, no entanto, a dinâmica não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

