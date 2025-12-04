Menu
Polícia

Motociclista morre dias após ser atingido por carro em Bataguassu

Ele estava internado no Hospital de Três Lagoas

04 dezembro 2025 - 16h54Brenda Assis
Wellington da Silva Padilha de 38 anos morreu quatro dias após se envolver em um grave acidente na BR-267, em Bataguassu. Ele estava internado no Hospital de Três Lagoas.

Conforme o registro policial divulgado pelo site Cenário MS, a vítima trabalhava como motoentregador e acabou sendo atingido por um Chevrolet Corsa. Ainda de acordo com o divulgado, o veículo saiu do prolongamento da Rua Dias Barroso e causou o acidente ao ingressar na rodovia

Na ocasião, Wellington foi socorrido e levado para a Santa Casa da cidade. No entanto, devido a gravidade do seu caso, precisou ser transferido para Três Lagoas.

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e acabou falecendo. O caso foi então registrado na delegacia da cidade e será investigado.

