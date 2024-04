Motociclista morre dias depois de bater em ônibus que invadiu a preferencial

Um motociclista, de 20 anos, morreu quatro dias depois de bater em um ônibus que invadiu a preferencial na Rua Zebulandia, próximo ao posto de saúde, no distrito de Vista Alegre, localizado a 45 km de Maracaju. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela mãe do rapaz, ela contou que o filho estava internado desde as 22h41 da noite do dia 2 de abril na Santa Casa, depois de ter sido transferido para a Capital. Ele tinha politraumatismo pelo corpo e um TCE Traumatismo Crânio Encefálico) grave.

Ainda em seu relato, a mulher disse ter sido informada sobre o acidente pela nora, namorada da vítima. A menina contou que a vítima estava segundo de moto pela preferencial, quando um ônibus escolar não respeitou a sinalização de ‘Pare’, que existe no cruzamento e acabou invadindo a pista.

Diante da situação, o rapaz acabou colidindo com o veículo, sendo socorrido pelas equipes de salvamento. Devido a gravidade do acidente, ele transferido em vaga zero para Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

