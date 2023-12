Motociclista morre dias depois de grave acidente em Dourados

O motociclista Gustavo Henrique Fagundes Brunel, 25 anos, que estava internado desde o dia 4 de dezembro depois de sofrer um grave acidente região do Jardim Tropical, em Dourados, morreu durante o final da manhã desta quinta-feira (21).

Conforme as informações do site Dourados News, o rapaz seguia de moto pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, quando no cruzamento com a rua Cornélia Cersózima de Souza, acabou colidindo contra uma caminhonete Hillux SW4.

Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para Hospital da Vida em estado grave, não resistindo aos ferimentos e falecendo dias depois.

Ao jornal local, o motorista da caminhonete, um homem de 41 anos, contou que o motociclista colidiu no veículo enquanto ele estava parado.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

