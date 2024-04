Motociclista morre dias depois de ser atropelado por caminhão guincho

O motociclista Paulo Henrique de Moraes, de 45 anos, morreu depois de ficar seis dias internado em estado gravíssimo no Hospital da Vida, em Dourados. Ele havia sido atropelado por um caminhão guincho no dia 8 de abril.

Conforme as informações do site Ligado na Notícia, no dia do acidente o homem estava em uma moto Honda Titan preta, seguindo pela Avenida Weimar Gonçalves Torres. Ao passar pelo cruzamento da avenida com a Rua do Caiuás, na Vila Alba, ele foi atingido pelo caminhão guincho, que invadiu a preferencial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Paulo em estado gravíssimo e o encaminhando para o Hospital da Vida. Ele teve traumatismo craniano e fratura nas pernas.

Na unidade de saúde, o motociclista passou por cirurgias e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), porém, ontem ele não resistiu mais e acabou falecendo.

