Motociclista morre dois dias após sofrer grave acidente em Campo Grande

A motociclista Evelyn Maia da Silva, de 25 anos, morreu na noite desta terça-feira (1°) na Santa Casa de Campo Grande. Ela não resistiu aos ferimentos sofridos em um grave acidente ocorrido com um carro no último domingo (30), na rua Doutor Pacífico Lopes Siqueira, na Vila Carvalho.

A jovem se acidentou logo após deixar um evento que acontecia na sede da torcida organizada do São Paulo, que publicou uma nota de pesar ao saberem da notícia.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de nossa sócia Evelyn Maia. A torcida Independente Sub-Sede Mato Grosso do Sul lamenta profundamente a sua partida e deseja os sinceros sentimentos aos familiares pela triste perda. Que Deus conforte o coração de cada um", diz a nota.

Em relação ao acidente, conforme o boletim de ocorrência, Evelyn seguia pela rua Doutor Pacífico Lopes no sentido do centro ao bairro, quando no cruzamento com a rua Paulo Freire, houve a colisão na lateral de um veículo, modelo Ford Fiesta, conduzido por um homem, de 34 anos.

Com o impacto, o carro perdeu a direção e colidiu contra um poste semafórico e a motociclista foi arremessada ao solo, sofrendo graves ferimentos. Encaminhada para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros, a vítima já havia dado entrada em estado grave.

Ainda segundo o registro policial, Evelyn Maia morre em decorrência de um traumatismo cranioencefálico grave, que evoluiu para morte encefálica ao longo de terça-feira.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também