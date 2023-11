Motociclista morre dois dias depois de sofrer acidente em Dourados

Jaime Gomes Leal, de 78 anos, morreu dois dias depois de sofrer um grave acidente de moto no cruzamento das ruas Mato Grosso e Antônio Emílio de Figueiredo, em Dourados.

Conforme as informações do site Ligado na Notícia, a vítima estava em uma motocicleta com sua esposa, identificada como Aparecida Cordeiro da Silva Leal, de 77 anos.

Ao passar pelo cruzamento, a moto acabou sendo atingida por um carro. Os dois foram socorridos com ferimentos graves, sendo encaminhados para o Hospital da Vida.

Jaime acabou falecendo nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (24), enquanto sua companheira permanece internada em estado grave.

