Motociclista morre durante acidente em Sidrolândia

Um motociclista de 33 anos morreu na manhã deste domingo (16) após sofrer um acidente na BR-060, em Sidrolândia, a cerca de 68 quilômetros de Campo Grande.
Segundo informações iniciais divulgadas pelo site Babalizando MS, Wilson Brito Duarte seguia pela rodovia quando perdeu o controle da motocicleta, resultando no acidente fatal.
O corpo da vítima foi reconhecido pelo cunhado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Wilson deixa esposa e dois filhos pequenos.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades de trânsito.
