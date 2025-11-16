Menu
Menu Busca domingo, 16 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Polícia

Motociclista morre durante acidente em Sidrolândia

O corpo da vítima foi reconhecido pelo cunhado e encaminhado ao Instituto Médico Legal

16 novembro 2025 - 10h41Brenda Assis
O acidente aconteceu na manhã de hojeO acidente aconteceu na manhã de hoje   (Babalizando MS)

Um motociclista de 33 anos morreu na manhã deste domingo (16) após sofrer um acidente na BR-060, em Sidrolândia, a cerca de 68 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais divulgadas pelo site Babalizando MS, Wilson Brito Duarte seguia pela rodovia quando perdeu o controle da motocicleta, resultando no acidente fatal.

O corpo da vítima foi reconhecido pelo cunhado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. Wilson deixa esposa e dois filhos pequenos.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades de trânsito.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso começou com uma briga
Polícia
Homem é esfaqueado dentro de casa e suspeita foge após pedir socorro a familiares no Lageado
Jovem é encontrado boiando em rio de Paranaíba
Polícia
Jovem é encontrado boiando em rio de Paranaíba
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Ilustrativa
Polícia
Idoso é furtado após dar carona a duas mulheres durante chuva em Nova Andradina
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Homem é espancado e pede socorro aos vizinhos no Coronel Antonino
Marcelo Andrade Mendonça, de 43 anos
Polícia
Cliente mata advogado a facadas durante reunião em escritório de Minas Gerais
Foto: Serginho Lapada/Folha do Estado
Polícia
Homem tem pedido de namoro rejeitado pela vizinha e decide esfaquear a vítima
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados
Polícia
Padre é assassinado a marteladas durante roubo em Dourados
Autor do assassinato de Giovanna
Polícia
Autor da morte de jovem em Bombinhas é capturado pela Polícia Civil em Coxim

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas