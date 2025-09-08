Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo

O motociclista Paulo Ricardo dos Santos Selles, de 32 anos, morreu durante um grave acidente de moto ocorrido no km 67 da MS-080, próximo à cidade de Rochedo. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (7).
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima seguia com um grupo de motociclistas quando se depararam com uma Volkswagem Saveiro, que trafegava na parte de terra da rodovia como se fosse a pista de rolamento e na contramão.
Em determinado momento, ela entrou repentinamente na rodovia. Paulo chegou a abrir os braços, mas acabou se desequilibrando a caindo, falecendo ainda no local.
Enquanto isso, dois colegas ficaram feridos e precisaram ser socorridos. A Polícia Militar, Perícia Técnica e a Polícia Civil estiveram no local, fazendo os levantamentos a respeito do ocorrido.
Os fatos estão sendo investigados pelas autoridades policiais.