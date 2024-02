Motociclista morre durante grave acidente em Aquidauana

O motociclista Airton Marin de Brito, de 44 anos, morreu horas depois de colidir contra uma caminhonete no cruzamento da Rua Luis Pinto com a MS-419, na região do bairro Nova Aquidauana, na cidade de Aquidauana, durante a tarde de quarta-feira (21).

Conforme as informações iniciais, publicadas pelo site O Pantaneiro, o Corpo de Bombeiros foi acionado logo depois da colisão, socorrendo a vítima em estado grave para o Pronto Socorro do município.

Apesar dos esforços das equipes de socorro, Airton faleceu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde. As causas do acidente não foram divulgadas.

Por conta do impacto, o tanque de combustível e o chassi da moto quebraram. A Polícia Militar foi acionada, fazendo o controle de trânsito e atendendo a ocorrência.

