Motociclista morre em acidente com caminhÃ£o no Nova Campo Grande

Luiz Fernando Rodrigues Arruda, de 35 anos, morreu em um grave acidente entre um caminhão caçamba e uma motocicleta na tarde deste sábado (1º), na Vila Nova Campo Grande.

Segundo informações da polícia, os dois veículos seguiam em sentidos opostos pela Rua Wilson Paes de Barros, quando no cruzamento com a Avenida 3, o caminhão virou a esquerda atingindo a lateral da motocicleta com a frente do caminhão.

O SAMU atendeu a ocorrência e tentou reanimar a vítima que não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão, um homem de 55 anos, fez o teste do bafômetro que deu negativo.

