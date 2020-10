Motociclista morre em acidente de trânsito na MS-395

Um grave acidente ocorrido a tarde deste domingo (4) na MS-395, próximo ao Córrego Água Branca, entre Bataguassu e Brasilândia, resultou na morte de um motociclista, identificado como Fábio Júnior Izidio da Silva, de 26 anos.

Segundo o site Fátima Newa, ele seguia em uma Honda/Falcon, com placas de Presidente Prudente (SP), quando colidiu com a lateral do veículo GM Onix, com placas de Bataguassu, que era conduzido por uma mulher 28 anos.

Com a violência o impacto, Fábio morreu na hora, já a condutora e um homem que seguia como acompanhante, sofreram escoriações e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também