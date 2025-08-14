Motociclista morre em acidente na Avenida Gury Marques

Motociclista, até o momento não identificado, morreu em decorrência de uma queda sofrida na Avenida Gury Marques, na região do Jardim Santa Felicidade, na noite desta quarta-feira (13), em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que a vítima estava conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, seguindo no fluxo da via no sentido sul ao norte, quando próximo à Clínica Carandá, teria sofrido o acidente.

A perícia detectou, de forma inicial, que o motociclista teria perdido o controle e caído na via. Quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, encontrou a vítima ainda com capacete e um celular no interior do mesmo.

Foram realizadas manobras de reanimação, no entanto, a vítima não resistiu e faleceu ainda no local. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram pelo local para os trabalhos de praxe.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também