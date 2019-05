Motociclista morre em colisão com caminhão

O motociclista João Vítor Alves Fernandes, 18 anos, morreu após um acidente no bairro Jardim Gramado em São Gabriel do Oeste. Ele teria colidido em um caminhão, o fato ocorreu por volta das 20h30 de quarta-feira (1º).

De acordo com o site Idest, João conduzia uma motocicleta Honda Titan, com placas de Camapuã, na rua Pelicanos e ao chegar no cruzamento com a rua Cardeais, colidiu em um caminhão. O motorista do caminhão fugiu do local. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, porém, ao chegar ao local o jovem já estava morto.

