Motociclista morre em colisão com ônibus escolar em Bataguassu

Motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente de trânsito no começo da tarde desta quarta-feira, dia 6, na Avenida Nova Porto XV com Avenida Maracaju, em Bataguassu.

A vítima seguia pela Nova Porto quando ao passar pelo cruzamento, se envolveu numa colisão com um ônibus escolar que acessava a via para realizar a conversão em direção à Secretaria de Saúde.

Segundo informações do portal Da Hora Bataguassu, em razão da colisão, o motociclista caiu sob o veículo e faleceu ainda no local, antes mesmo do socorro chegar.

A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local e isolou a área para os procedimentos de praxe da Polícia Científica.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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