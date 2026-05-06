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Motociclista morre em colisão com ônibus escolar em Bataguassu

A dinâmica do acidente será investigado pela Polícia Civil

06 maio 2026 - 16h38Vinicius Costa
Acidente envolveu um ônibus escolarAcidente envolveu um ônibus escolar   (Da Hora Bataguassu)

Motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente de trânsito no começo da tarde desta quarta-feira, dia 6, na Avenida Nova Porto XV com Avenida Maracaju, em Bataguassu.

A vítima seguia pela Nova Porto quando ao passar pelo cruzamento, se envolveu numa colisão com um ônibus escolar que acessava a via para realizar a conversão em direção à Secretaria de Saúde.

Segundo informações do portal Da Hora Bataguassu, em razão da colisão, o motociclista caiu sob o veículo e faleceu ainda no local, antes mesmo do socorro chegar.

A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar no local e isolou a área para os procedimentos de praxe da Polícia Científica.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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