Motociclista morre em colisão frontal em cruzamento na capital

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro na noite de domingo (27), na venida Presidente Vargas com Avenida Engenheiro Amelio Carvalho Bais, no bairro Santo Amaro, resultou na morte de Masterson Medina Brites, 42 anos.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, o acidente aconteceu por volta das 22h30 e a vítima não resistiu e veio a óbito menos de uma hora depois.

Masterson estava na motocicleta e trafegava pela Avenida Engenheiro Amelio Carvalho Bais e quando chegou no cruzamento com a Avenida Presidente Vargas houve a colisão com o veículo.



