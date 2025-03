Motociclista morre horas apÃ³s sofrer grave acidente na Rui Barbosa

Isac Felizatte Rosa Nogueira, de 21 anos, morreu durante a noite deste domingo (30), após se envolver em um grave acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a rua Rui Barbosa, no centro de Campo Grande.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar estava seguindo para atender uma ocorrência de um sinistro de trânsito em outro local, quando se depararam com o acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete Chevrolet S-10. De pronto, os militares perceberam que Isac estava em estado gravíssimo.

Durante as informações preliminares, foi apontado que as duas motocicletas estavam pela Rui Barbosa, quando o primeiro motociclista, identificado como Pedro Henrique Ferreira Veras, passou a desacelerar para parar na sinalização semafórica no cruzamento com a Avenida Afonso Pena, quando sentiu um forte impacto da outra motocicleta, conduzida por Isac Felizatte.

Conforme a testemunha e envolvido no acidente, o jovem foi arremessado e bateu a cabeça contra a caminhonete que estava estacionada. No momento em que a vítima caiu no asfalto, permaneceu imóvel e o capacete dele saiu da cabeça. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local socorrendo a vítima, encaminhando o jovem para atendimento na Santa Casa com uma forte lesão no crânio.

Porém, horas depois de ser socorrido, ele não resistiu e morreu na unidade hospitalar.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.

