Motociclista morre na Santa Casa após ser atingido por carro em fuga na Gunter Hans

O motociclista Joglecir de Souza, de 43 anos, morreu horas após sofrer um acidente de trânsito na Avenida Gunter Hans no cruzamento com a Avenida Campestre, em Campo Grande, na segunda-feira (5). Ele foi atingido por um carro em fuga da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motorista de um Chevrolet Astra iniciou uma fuga depois de vir de Sidrolândia e não respeitar a sinalização de abordagem dos policiais.

Durante a perseguição, o motorista colidiu contra Joglecir, que estava na companhia de um garupa. Ambos ficaram gravemente feridos e foram encaminhados as pressas para a Santa Casa pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros.

Mas, conforme o filho, que procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, o pai não resistiu aos ferimentos e faleceu no fim da manhã, horas após ele ser socorrido.

O estado de saúde do garupa da motocicleta não foi divulgado.

No Astra apreendido pela PRF, foram encontrados 8,5 mil maços de cigarros contrabandeados. O condutor foi preso em flagrante pelo crime e agora passa a responder pelo homicídio no trânsito.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal na direção de veículo automotor.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também