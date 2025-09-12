Motociclista morre um dia após sofrer acidente em Naviraí

Tony Cristian Ramos de 47 anos morreu após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Naviraí. Ele estava internado Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, após o acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (10), o homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde do município.

Porém, devido a gravidade do seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Hospital da Vida. Apesar dos esforços médicos, Tony não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na tarde de quinta-feira (11).

A dinâmica do acidente ou qualquer outro detalhe do caso não chegou a ser divulgada. O caso deverá ser investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também