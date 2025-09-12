Menu
Polícia

Motociclista morre um dia após sofrer acidente em Naviraí

Ele foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital da Vida, em Dourados

12 setembro 2025 - 15h41Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Tony Cristian Ramos de 47 anos morreu após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Weimar Gonçalves Torres, em Naviraí. Ele estava internado Hospital da Vida, em Dourados.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, após o acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (10), o homem foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde do município.

Porém, devido a gravidade do seu estado de saúde, precisou ser transferido para o Hospital da Vida. Apesar dos esforços médicos, Tony não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na tarde de quinta-feira (11).

A dinâmica do acidente ou qualquer outro detalhe do caso não chegou a ser divulgada. O caso deverá ser investigado pelas autoridades locais.

