Motociclista morre um dia depois de invadir pista contrária e bater em carro

O motociclista Alvanilson Vieira, de 37 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande após sofrer um acidente durante a tarde de ontem (10), na rodovia MS-446, em Miranda. Ele teria invadido a pista contrária por motivos ainda não identificados e colidido frontalmente contra um Volkswagen Voyage.

Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência, o motorista do carro informou as equipes da Polícia Militar no dia do acidente que seguia pela rodovia estadual para levar uma passageira até o trabalho, na área urbana de Miranda. Em determinado momento, foi atingido pelo frontalmente pelo motociclista, que vinha no sentido contrário.

Já no local do acidente, foi possível apurar que Alvanilson ficou gravemente ferido, com múltiplas fraturas visíveis pelo corpo. O serviço de ambulância foi acionado para socorrer a vítima o mais rápido possível. Inicialmente, ele e a passageira do carro foram encaminhados para o Hospital Municipal.

No entanto, devido a gravidade dos ferimentos, o motociclista precisou ser transferido com urgência para Campo Grande, onde faleceu na manhã desta terça-feira (11).

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

