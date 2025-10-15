Menu
Polícia

Motociclista morre um dia depois de se envolver em grave acidente

Ele estava internado no Hospital da Vida

15 outubro 2025 - 15h51Brenda Assis

O motociclista Altair Rodrigues Pereira, de 57 anos, morreu na tarde de terça-feira (14) no Hospital da Vida, em Dourados. Ele teria se envolvido em um grave acidente na segunda-feira (13), no cruzamento da rua Hiran Pereira de Matos com a avenida Weimar Gonçalves Torres, no Jardim Coimasa.

Conforme o registro policial, a vítima seguida de moto pela avenida, quando acabou sendo atingido por um carro, conduzido por um homem de 36 anos. O motorista teria avançado a via preferencial ao seguir pela rua Hiran Pereira de Matos, provocando a colisão.

Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe de resgate, sendo encaminhado ao Hospital da Vida. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e faleceu por volta das 14h.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, que irá apurar as circunstâncias do acidente.

