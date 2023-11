Motociclista morre um mês depois de ser atropelado por caminhão em Bela Vista

Ronaldo Roda, de 57 anos, morreu mais de um mês depois de se envolver em um grave acidente na cidade de Bela Vista no dia 16 de outubro deste ano. Ele estava de moto quando teria colidido na traseira de um caminhão caçamba.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar teria sido acionada no dia do acidente para atender o caso. Ao chegar no local, encontraram a vítima debaixo do caminhão próximo a roda dianteira esquerda do veículo.

O motorista do caminhão contou então para as autoridades que estava seguindo pela Rua Guia Lopes quando ao passar pelo cruzamento com a Rua 13 de Junho, foi surpreendido por Ronaldo entrando na frente do veículo sem respeitar a sinalização de ‘Pare’.

Apesar do susto, ele chegou a tentar desviar o caminhão e fez a frenagem por alguns metros, no entanto não teve tempo hábil para a manobra ser finalizada, atingindo a moto. A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros com escoriações pelo corpo e sangramento na cabeça, sendo encaminhado para a unidade hospitalar de Bela Vista.

Porém a gravidade do caso fez Ronaldo ser transferido com urgência para Campo Grande, onde ficou internado até falecer na tarde de domingo (19). O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) a metade, se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.

