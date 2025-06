Motociclista morreu ao bater moto em caçamba no Aero Rancho

A jovem Danielli da Silva Andrade, de 23 anos, morreu ao bater a moto que conduzia contra uma caçamba na Rua Santa Quitéria, região do Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 5h da manhã deste sábado (28).

Conforme as imagens de câmeras de segurança, ela seguia de moto pela via quando acabou perdendo o controle de direção e atingiu a caçamba. Alguns moradores da região correram para socorrer Danielli e acionaram as equipes de socorro.

Ela teria sido socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa da Capital.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido.

