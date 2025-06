Motociclista morreu ao bater moto em carreta na BR-163, em Campo Grande

Um motociclista, ainda não identificado, morreu ao bater contra uma carreta na BR-163, no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada junto com a Polícia Civil e a Perícia Técnica para atender o caso.

No local, o motorista da carreta contou que estava trafegando na rodovia quando viu a aproximação descontrolada do motociclista. Mesmo tentando desviar do rapaz, o condutor não teve sucesso.

A moto atingiu a lateral da carreta, danificando totalmente o veículo e matando o piloto.

A suspeita é que o rapaz tenha cometido suicídio, uma vez que estava em alta velocidade e não haviam marcas de frenagem na pista.

Diante da situação, o caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocada pela própria vítima.

