Motociclista morto após fuga tinha 19 anos e estava com garupa no Guanandi

Foi identificado como Gabriel Rocha de Andrade, de 19 anos, o motociclista que morreu em um acidente de trânsito após fugir da viatura da Polícia Militar pelos bairros Aero Rancho e Guanandi, em Campo Grande, durante a noite desta quinta-feira (15). O pai do rapaz é quem compareceu na delegacia informando a identificação.

Conforme já noticiado pelo JD1 Notícias na noite de ontem, Gabriel desobedeceu uma ordem de parada e saiu em disparada com sua motocicleta, o que causou estranheza da viatura da Polícia Militar, que passou a realizar acompanhamento tático durante várias ruas dos bairros.

O motociclista estava acompanhado de um garupa, que pulou do veículo ainda em movimento e fugiu, não sendo localizado até o momento, segundo as informações do boletim de ocorrência.

Consta no registro que tudo começou na Avenida Rachel de Queiroz, no cruzamento com a rua Bueno, quando os policiais faziam rondas preventivas na região e avistaram os dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, de cor prata. A fuga perdurou por várias ruas, passando por vias importantes e movimentadas, levando perigo a outros veículos e pedestres.

A situação chegou ao fim após o motociclista perder o controle da direção e bater contra uma cerca de arame, destruindo também alguns postes de madeira. Devido ao acidente, Gabriel entrou em parada cardiorrespiratória e recebeu os primeiros atendimentos dos próprios policiais, que iniciaram manobra de ressuscitação até a chegada do socorro.

Estiveram pelo local, o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde constataram o óbito do motociclista. Enquanto o registro era feito na delegacia, o pai de Gabriel compareceu à unidade e informou que se tratava do seu filho.

O caso foi registrado como desobediência, trafegar em alta velocidade gerando perigo de dano, direção perigosa e sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

