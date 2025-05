Motociclista morto em acidente na BR-163 é identificado

Foi identificado como Lucas Andrade Cardoso, de 22 anos, o motociclista morto em um acidente na tarde desta quinta-feira (15) no km 485 da BR-163, em Campo Grande.

Lucas, que era dono de uma empresa de transporte terceirizada, morreu após bater a moto que pilotava contra um veículo de passeio, modelo Ford KA, cair na pista contrária e ser esmagado pelas rodas de um caminhão que seguia pela via.

Lucas morreu na hora, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, e teve o óbito constado ainda no local. Seu corpo ainda está na rodovia, onde a polícia realiza as diligências necessárias.

