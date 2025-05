Motociclista morto em acidente na BR-163 poderia estar tentando ultrapassagem

Testemunhas relataram que Lucas Andrade Cardoso, de 22 anos, morto após ser esmagado por um caminhão na tarde desta quinta-feira (15) no km 485 da BR-163, tentava fazer uma ultrapassagem no momento do acidente.

O acidente ocorreu após Lucas bater a moto que pilotava contra um veículo de passeio, modelo Ford KA, cair na pista contrária e ser esmagado pelas rodas de um caminhão que seguia pela via.

Segundo o apurado pela reportagem do JD1 no local, testemunhas contam que Lucas tentava fazer uma ultrapassagem, momento em que acabou batendo contra o veículo e caiu de sua moto.

A motorista, que é professora e trabalha como Uber nas horas vagas, estava carregando uma passageira no momento em que o acidente aconteceu e relatou que, em 5 anos que faz esse trajeto, nunca havia se envolvido em um acidente.

O delegado Reges Almeida informou que a polícia seguirá com investigações para determinar a causa do acidente, mas que considera a possibilidade de uma tentativa de ultrapassagem ou uma tentativa falha de frear a moto, dado o algo fluxo de trânsito na via no momento do acidente.

