Motociclista morto em acidente no centro é identificado

Foi identificado como João Giovani Pontes Soares, de 25 anos, o motociclista morto na manhã deste sábado (16) no centro de Campo Grande, após ser atingido por um ônibus do transporte coletivo no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com a 25 de Dezembro.

Segundo o boletim de ocorrência do caso, João seguia pela 25 de Dezembro na contramão da via, e enquanto passava pelo cruzamento com a Antônio Maria Coelho, colidiu contra um dos ônibus do transporte público da Capital.

O corpo de João foi arrastado por 19 metros após a batida, enquanto sua moto foi arrastada por cerca de 34 metros. Devido a força do impacto, o motociclista não resistiu e veio a óbito na hora, antes mesmo do socorro chegar até o local.

Seguindo procedimentos, o motorista do ônibus, identificado apenas como Lucas, realizou teste do bafômetro, que foi negativo para a presença de álcool.

O corpo do jovem já se encontra no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) da Capital, enquanto a moto foi levada para o pátio do Detran.

