Motociclista morto em acidente no Tijuca era fisioterapeuta de 29 anos

Foi identificado como Nestor Almeida dos Santos, de 29 anos, o motociclista atropelado e morto por uma caminhonete no final da tarde deste domingo (29) no cruzamento da rua Souto Maior com a Avenida Dinamarca, na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

O rapaz era fisioterapeuta, especializado na técnica de hidrocinesioterapia, e atuava na Reabilitare Fisioterapia, clínica localizada na região do Monte Líbano. A própria empresa publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais. "Neste momento de dor, nossa empresa se solidariza com todos os familiares e amigos, e expressamos as mais sinceras condolências pela perda".

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, o tio é quem reconheceu a vítima e procurou a 6° Delegacia de Polícia Civil para informar a identificação do sobrinho. Ele também afirmou que Nestor estava residindo em sua residência na Vila Popular.

No acidente que terminou com a morte do fisioterapeuta, outras duas pessoas também ficaram feridas em outra motocicleta. Uma jovem, de 21 anos, teve fratura na mandíbula, ombro esquerdo e suspeita de fratura na perna esquerda, enquanto um rapaz, de 20 anos, sofreu escoriações leves e ambos estão internados na Santa Casa.

O condutor da caminhonete Chevrolet S-10, identificado como Edmundo Mendes da Cruz Junior, de 32 anos, foi preso em flagrante por dirigir alcoolizado e causar a morte no trânsito. Ele passou pelo teste do bafômetro e o resultado deu positivo, constando 0,26 mg/l de álcool no sangue.

Edmundo foi autuado em flagrante pelos crimes de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e homicídio culposo na direção de veículo automotor na qual dirige sob influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Relembre - O acidente aconteceu por volta das 17h50 deste domingo, quando as duas motocicletas seguiam pela Souto Maior, em sentidos opostos, foram atingidas pelo veículo que cruzou a preferencial, vindo pela Avenida Dinamarca.

No vídeo encaminhado para o JD1 Notícias é possível perceber que um dos motociclistas ainda se joga no chão tentando evitar o acidente, mas diante da alta velocidade da caminhonete, não houve tempo para desviar e evitar o atropelamento.

Equipes de socorro foram acionadas e chegaram a atender o motociclista, mas diante da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e morreu pelo local. As outras duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também