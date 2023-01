Motociclista morre após colidir frontalmente com carro no Noroeste

Um motociclista, identificado apenas como Rafael por conhecidos, morreu no início da madrugada deste sábado (7) após se envolver em um acidente em que colidiu frontalmente com um veículo, Volkswagen Gol na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o carro seguia pelo sentido norte e sul da via, enquanto o motociclista vinha no sentido contrário, quando aconteceu a colisão. A esposa do condutor, de 35 anos, afirmou que tudo teria acontecido muito rápido.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda NX Falcon, mas não tinha nenhum documento consigo naquele momento. Ainda segundo o registro, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a fazer processo de reanimação cardiorrespiratória, mas não obteve sucesso.

O condutor do Gol precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde, pois havia passado mal após a colisão, dificultando o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil que estiveram presentes no local.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também