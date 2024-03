Um motociclista, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado (16), em Campo Grande, após ser atingido por um ônibus do transporte coletivo na região central da Capital. Segundo testemunhas que passavam pelo local no momento do acidente, a vítima conduzia a moto na contramão da via.

O ônibus estava vazio e seguia pela Rua Antônio Maria Coelho, já o motociclista, trafegava na contramão na Rua 25 de Dezembro. O acidente ocorreu por volta das 5h.

Após a batida, o corpo foi lançado a quase 20 metros do local da colisão. A moto foi arrastada e ficou presa embaixo do ônibus.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do Corpo de Bombeiros. A parte da frente do ônibus e a motocicleta, uma Honda CG, ficaram parcialmente destruídas.

O motorista não teve ferimentos e permaneceu no local até a chegada da polícia.

