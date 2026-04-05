Motociclista para em cobertura para se esconder da chuva e é assaltado no Joquéi Clube

Um homem de 49 anos foi vítima de um roubo na madrugada deste domingo (5), na Rua Bom Sucesso, localizada no bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que conduzia uma motocicleta quando parou por causa da forte chuva. Ele então aproveitou para ligar para a esposa, avisando que, por conta disso, iria demorar para chegar em casa.

Após encerrar a chamada, ele foi surpreendido por dois suspeitos. Ainda conforme o relato, a dupla tomou o celular que estava nas mãos da vítima e, em seguida, também levou a chave da motocicleta. Após o roubo, os autores fugiram a pé e não foram identificados.

Horas depois, por volta das 7h30, o homem voltou ao local na tentativa de encontrar os suspeitos e recuperar os objetos. Ele disse à polícia que recebeu informações de que os possíveis autores seriam usuários de drogas que costumam frequentar um beco na Rua Japão.

No entanto, a vítima não conseguiu localizar os suspeitos nem recuperar os pertences.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro como roubo majorado pelo concurso de pessoas e será investigado pela Polícia Civil.

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