Motociclista passa direto por rotatória, acerta placa e morre em Dourados

Izaías Barros Ferreira, de 47 anos, foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã deste domingo (2) na rotatória do Clube de Laço, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que ele tenha 'roletado' a via e atingido uma placa em sua motocicleta.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a vítima conduzia uma Titan Fan e seguia no sentido para Ponta Porã, quando aconteceu o acidente trágico.

Uma testemunha passava pelo local e notou o cenário, acionando o Corpo de Bombeiros, que confirmou a morte do homem.

A suspeita, ainda conforme o site, é que Izaías tivesse se acidentado entre a noite de sábado (1°) e a madrugada de domingo. Ele completaria 48 anos no próximo dia 10.

