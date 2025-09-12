Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Motociclista perde parte da bochecha durante acidente com caminhão dos bombeiros na Capital

Ele teria batido em um carro e sido jogado contra a viatura em seguida

12 setembro 2025 - 15h21Brenda Assis
O acidente aconteceu na tarde de hojeO acidente aconteceu na tarde de hoje   (WhatsApp/JD1)

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, perdeu parte da bochecha durante um acidente ocorrido na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de hoje (12).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão dos bombeiros seguia para a região do ‘Céuzinho’, onde atuaria no combate a um incêndio que acontece na região.

Durante o deslocamento, o motociclista acabou colidindo contra um Chevrolet Onix e acabou sendo jogado contra o caminhão dos bombeiros. Durante as colisões, o capacete do rapaz acabou saindo e por isso ele bateu o rosto de maneira violência no asfalto.

Além disso, uma das rodas do caminhão passou sobre a mão do motociclista, que sofreu uma fratura exposta. Ele foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Por conta do acidente, o trânsito precisou ser desviado por cerca de 2h, já que a Perícia Técnica precisou ser acionada para os levantamentos iniciais a respeito do acidente, uma vez que envolveu um veículo oficial.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O registro foi feito entre os dias 8 e 11 de setembro
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Polícia
Polícia recupera veículos adulterados e vendidos como 'bob' pela internet em Campo Grand
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Polícia
Traficantes são presos após causar acidente com carreta em Itaquiraí
Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376
Polícia
Casal fica ferido após motorista perder o controle de direção em curva da BR-376
Caso foi registrado na Deam
Polícia
Mulher perde os dentes ao ser agredida por homem em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Mulher foge com o filho no colo após apanhar do ex-companheiro em Sidrolândia
Imagem Ilustrativa
Polícia
Motociclista morre um dia após sofrer acidente em Naviraí
O SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço indicado o homem já estava sem sinais vitais
Polícia
Advogado morre engasgado com pedaço de carne de porco em Três Lagoas
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira
Polícia
Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande