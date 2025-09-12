Motociclista perde parte da bochecha durante acidente com caminhão dos bombeiros na Capital

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, perdeu parte da bochecha durante um acidente ocorrido na Avenida Euler de Azevedo, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde de hoje (12).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, um caminhão dos bombeiros seguia para a região do ‘Céuzinho’, onde atuaria no combate a um incêndio que acontece na região.

Durante o deslocamento, o motociclista acabou colidindo contra um Chevrolet Onix e acabou sendo jogado contra o caminhão dos bombeiros. Durante as colisões, o capacete do rapaz acabou saindo e por isso ele bateu o rosto de maneira violência no asfalto.

Além disso, uma das rodas do caminhão passou sobre a mão do motociclista, que sofreu uma fratura exposta. Ele foi socorrido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

Por conta do acidente, o trânsito precisou ser desviado por cerca de 2h, já que a Perícia Técnica precisou ser acionada para os levantamentos iniciais a respeito do acidente, uma vez que envolveu um veículo oficial.

