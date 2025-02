Motociclista perde parte da língua em acidente na Avenida Tamandaré

Motociclista, de 40 anos, perdeu parte da língua durante um acidente de trânsito com um veículo de passeio, na noite deste sábado (1º), na Avenida Tamandaré, na região da Vila Nasser, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trafegando pela rua São Bartolomeu e ao passar no cruzamento com a avenida, houve a colisão com um veículo Fiat Pálio.

Por conta do impacto, o motociclista sofreu uma fratura no nariz e perdeu parte da língua. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista do veículo ficou no local e realizou o teste do bafômetro, onde o resultado deu 0,11 mg/l, dentro da margem permitida.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também