Motociclista que morreu ao bater em poste em frente ao Sóter é identificada

Foi identificada como Ana Gabriela Eliziário Ferreira, 31 anos, a mulher que morreu na tarde desta terça-feira (30) ao bater contra um poste na Rua Rio Negro, continuação da Avenida Nelly Martins, em Campo Grande, em frente ao parque do Sóter.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, a mulher perdeu o controle da motocicleta Honda Biz durante a curva e bateu contra um poste. Conforme testemunhas, o acidente envolveu apenas a vítima fatal. Com a batida, o capacete da motociclista rachou. Além disso, populares contaram que Gabriela saiu correndo do semáforo e seguiu pela pista em alta velocidade, quando, perdeu o controle, bateu e morreu.



A Polícia Militar esteve no local e confirmou a identificação da vítima, além disso, contou que a moto parou a cerca de 15 metros da batida inicial. O Corpo de Bombeiros também esteve na dinâmica e tentou reanimar a mulher, mas sem sucesso.

Conforme informações levantadas pela reportagem, Gabriela estava em um relacionamento há pouco tempo e deixa dois filhos pequenos.



