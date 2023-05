Motociclista que morreu ao cair fazendo ultrapassagem é identificado

O motociclista que morreu após perder o equilibro, cair e ser atropelado por uma carreta na BR-163, em Coxim, foi identificado como José da Hora da Silva, de 39 anos. Informações iniciais apontam que a moto não tinha placa e que o condutor não usava capacete.

Conforme o site Edição MS, José estava em uma Yamaha YBR de cor preta andando pelo acostamento da via. Em determinado momento, tentou acessar a pista de rolamento ultrapassando a carreta que o atropelou. Porém, durante a manobra o motociclista teria perdido o controle e caído.

Em seguida, ele foi atingido pela carreta. Equipes do socorro da CCR MSVia foram até o local para tentar salvar a vida do homem, mas o mesmo faleceu ainda na cena do acidente.

O motorista da carreta, que não teve a identidade divulgada, contou ainda que o motociclista não usava capacete.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e a Perícia Cientifica trabalham para apurar da maneira correta a dinâmica da fatalidade.

