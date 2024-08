Motociclista que morreu após acidente em avenida de Dourados é identificado

Foi identificado como Alcino Pereira de Figueiredo, de 63 anos, o motociclista que morreu durante um grave acidente ocorrido na Avenida Marcelino Pires, na Vila Ubiratan, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na madrugada de sábado (24), quando a vítima parou a moto que conduzia no semáforo da avenida, no cruzamento com a Rua João Paulo VI, mas foi atingido na traseira por um carro.

Por conta do impacto, Alcino teria sido jogado no chão, sofrendo ferimentos graves pelo corpo. Ele chegou a ser socorrido e levado as pressas para o Hospital da Vida, mas ainda assim acabou falecendo.

Ainda segundo o registro policial, o motorista que causou o acidente fugiu do local sem prestar socorro ou assistência a vítima. Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também